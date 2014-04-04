Азербайджанский политик пригрозил отрезать Жириновскому ухо
Лидер азербайджанской партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев пригрозил отрезать ухо лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Поводом для угроз стали рассуждения Жириновского об Азербайджане, который Гаджиев счел оскорбительными.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Haqqin. az.
«За эти оскорбления я лично отрежу ему ухо. А кто не может достойно ответить Жириновскому, сами уподобляются ему», — заявил азербайджанский политик. Более подробно о своих намерениях он не сообщил.
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Ранее, в 2013 году, Хафиз Гаджиев объявил награду за отрезание ушей азербайджанскому писателю Акраму Айлисли (подвергшемуся критике у себя на родине за роман «Каменные сны», посвященный взаимоотношениям азербайджанцев и армян).
Недовольство Гаджиева вызвало недавнее выступление Жириновского в Госдуме. Лидер ЛДПР тогда решил объяснить значение слова «Азербайджан». «Что такое Азербайджан? Я вам на русский язык перевожу. Азер — это Хезер денизи, то есть Каспийское море, баджа — край. То есть это люди, живущие на берегу Каспийского моря. По-русски — каспийцы. Что это, национальность, что ли? Это люди, живущие там», — заявил он.
На слова Жириновского отреагировал и Всероссийский азербайджанский конгресс. Он направил письмо в Госдуму, в котором потребовал, чтобы выступление лидера ЛДПР рассмотрела депутатская комиссия по этике. Конгресс также подготовил письмо в Генпрокуратуру.
«Наша цель заключается в том, чтобы голос азербайджанского народа, подвергшегося несправедливым нападкам и клевете, был услышан, а виновник — Владимир Жириновский — призван к ответственности в рамках закона», — заявил исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.