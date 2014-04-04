Азербайджанский политик пригрозил отрезать Жириновскому ухо

Поводом для угроз стали рассуждения Жириновского об Азербайджане, который Гаджиев счел оскорбительными.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Haqqin. az.

«За эти оскорбления я лично отрежу ему ухо. А кто не может достойно ответить Жириновскому, сами уподобляются ему», — заявил азербайджанский политик. Более подробно о своих намерениях он не сообщил.

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Ранее, в 2013 году, Хафиз Гаджиев объявил награду за отрезание ушей азербайджанскому писателю Акраму Айлисли (подвергшемуся критике у себя на родине за роман «Каменные сны», посвященный взаимоотношениям азербайджанцев и армян).

Недовольство Гаджиева вызвало недавнее выступление Жириновского в Госдуме. Лидер ЛДПР тогда решил объяснить значение слова «Азербайджан». «Что такое Азербайджан? Я вам на русский язык перевожу. Азер — это Хезер денизи, то есть Каспийское море, баджа — край. То есть это люди, живущие на берегу Каспийского моря. По-русски — каспийцы. Что это, национальность, что ли? Это люди, живущие там», — заявил он.

На слова Жириновского отреагировал и Всероссийский азербайджанский конгресс. Он направил письмо в Госдуму, в котором потребовал, чтобы выступление лидера ЛДПР рассмотрела депутатская комиссия по этике. Конгресс также подготовил письмо в Генпрокуратуру.

«Наша цель заключается в том, чтобы голос азербайджанского народа, подвергшегося несправедливым нападкам и клевете, был услышан, а виновник — Владимир Жириновский — призван к ответственности в рамках закона», — заявил исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.