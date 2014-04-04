Знаменитый писатель Габриэль Гарсиа Маркес попал в больницу

Знаменитый колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес был госпитализирован на фоне легочной инфекции и обезвоживания организма в одну из клиник столицы Мексики еще в минувший понедельник, сообщило в четверг министерство здравоохранения латиноамериканской страны, пишет РИА Новости.

Кроме того, у него выявлено воспаление мочевыводящих путей. Сейчас писатель проходит курс лечения антибиотиками. После его завершения врачи оценят возможность выписки известного пациента. По словам сына писателя Гонсало, его отец может вернуться домой еще до наступления следующей недели.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето проинформирован о госпитализации писателя. "Мне сообщили, что Габриэль Гарсиа Маркес помещен в больницу, я желаю ему скорейшего выздоровления", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Гарсиа Маркес — знаменитый колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Представитель литературного направления "магического реализма" и корифей латиноамериканской и мировой прозы XX века, он является автором всемирно известных книг, таких как "Сто лет одиночества", "Осень патриарха" и "Полковнику никто не пишет".