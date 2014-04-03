НАСА приостанавливает сотрудничество с Россией из-за оккупации Крыма

«Учитывая продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, правительство США постановило приостановить все контакты НАСА с российскими государственными представителями», — говорится в меморандуме для сотрудников агентства, пишет Лента.ру со сслкой на The Verge.

Запрет коснется поездок представителей НАСА в Россию, телеконференций, приглашений российских чиновников на объекты агентства, а также переписки с ними по электронной почте. Исключением станут совместные работы на Международной космической станции и возможные встречи на международных мероприятиях в третьих странах.

Между тем в самом НАСА этой инициативой оказались недовольны. «Цели НАСА не связаны с политикой», - заявил сайту один из сотрудников агентства на условиях анонимности. «Это одно из первых важных действий правительства США, о которых я слышал, и им стало прекращение научного и технологического взаимодействия. Нельзя было придумать что-нибудь получше?», — сказал он.