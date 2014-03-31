Китай запустил исследовательский спутник Земли

Спутник, как сообщило Центральное китайское телевидение, запущен в 10:58 по пекинскому времени с космодрома Цзюцянь в пустыне Гоби с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C.

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Космодром находится в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает ИТАР-ТАСС.

В информационном сообщении говорится, что аппарат, изготовленный Китайской компанией космических спутников (China Spacesat Co) при Китайской аэрокосмической корпорации науки и технологии, будет использоваться "для проведения научных экспериментов в космосе".