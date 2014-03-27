Грузия надеется вернуть Абхазию и Южную Осетию

Тбилиси надеется вернуть Абхазию и Южную Осетию, заявила в четверг, 27 марта министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе в эфире немецкого радиоканала WDR 5, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, Грузия никогда не смирится с тем, что 20% ее территории "оккупированы Россией". Абхазию и Южную Осетию Панджикидзе назвала двумя регионами, которые "не являются независимыми, но объявили себя независимыми, кроме того, там дислоцированы российские войска".

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Одновременно глава грузинского МИДа заявила, что ее страна намерена последовать примеру Украины и как можно скорее заключить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. "Евросоюз тоже очень заинтересован в том, чтобы подписать с нами такое соглашение, - сказала Панджикидзе, - В этом вопросе мы едины: чем скорее, тем лучше". По словам дипломата, Грузия осознает, что для этого необходимо выполнить все предварительные условия, необходимые для подписания такой договоренности.