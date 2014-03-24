В Сирии погиб брат Башара Асада

Факт гибели Хилала Асада подтвердила как правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со штаб-квартирой в Лондоне, так и сирийское государственное телевидение, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

В сообщении сирийского гостелевидения Хилал Асад называется главой Сил национальной обороны в провинции Латакия. Силы национальной обороны — военизированные проправительственные формирования, созданные после начала противостояния противников и сторонников президента Башара Асада.

По данным правозащитников, двоюродный брат президента Сирии погиб в ходе столкновения бойцов Сил национальной обороны с членами «Фронта аль-Нусра» — радикальной исламистской группировки, связанной с «Аль-Каедой». Вместе с Хилалом Асадом, по сведениям Syrian Observatory for Human Rights, в бою погибли еще семеро бойцов Сил национальной обороны.

Противостояние сторонников и противников президента Башара Асада, переросшее в полномасштабную гражданскую войну, продолжается в Сирии с весны 2011 года. С момента начала конфликта в Сирии, по данным правозащитников, погибли более 140 тысяч человек, несколько миллионов человек стали беженцами.