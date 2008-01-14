Глава американской разведки рассказал о водной пытке

Использование воды при допросе заключенных, обвиняемых в терроризме, можно признать пыткой только в том случае, если заключенного заставляют глотать воду легкими. Как пишет газета The Guardian, об этом заявил глава американской национальной разведки Майк Макконнелл. Он рассказал о том, что представляет собой водная пытка: заключенному завязывают рот мокрой тряпкой и капают воду в нос. Он отметил, что для него это было бы пыткой, однако, по причине корректности, отказался признать это пыткой в случае применения к террористам.

Газета.ру