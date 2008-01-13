Грузинская оппозиция не смогла доказать фальсификацию выборов

Объединенная грузинская оппозиция не смогла представить в Центральную избирательную комиссию доказательства фальсификации досрочных президентских выборов 5 января, сказал председатель комиссии Леван Тархнишвили.

«От оппозиции в ЦИК поступили копии протоколов от 27 избирательных участков, по которым оппозиция требовала аннулировать итоги голосования. Практически все представленные копии не могли быть рассмотрены комиссией, так как не представляли собой легитимный документ», - сказал Тархнишвили на пресс-конференции. Глава ЦИК продемонстрировал журналистам копии протоколов, которые были написаны от руки, не имели номеров, не содержали даже имен и фамилий членов комиссий, отчасти были нечитабельными, сообщает Газета.ру.

«Даже если бы мы удовлетворили требование оппозиции и аннулировали итоги выборов по обозначенным участкам, существенных изменений в процентном отношении итогов голосования быть не могло», - сказал Тархнишвили.