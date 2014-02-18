Египетские боевики требуют от иностранных туристов покинуть страну до 20 февраля

Осуществившая теракт на Синае террористическая группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" отвела находящимся в Египте иностранным туристам время до четверга, 20 февраля, на то, чтобы покинуть страну, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом, как передала египетская газета "Аш-Шурук", говорится в заявлении экстремистов.

"Мы обещали, что грядут дни, которые принесут еще больше горя, - подчеркивается в нем. - Благодаря Всевышнему и муджахидинам была совершена атака на автобус в Табе. У туристов теперь есть время до 20 февраля, чтобы уехать из Египта. В противном случае им будет некого винить, кроме самих себя".

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В заявлении террористы также угрожают атаками новому руководству страны, а также направленными на подрыв ее экономики диверсиями. Имеются в виду нападения на газопроводы.

Напомним, в воскресенье в курортном городе Таба в нескольких сотнях метрах от израильской границы смертник подорвал автобус с туристами-христианами из Южной Кореи, которые совершали паломнический тур по церквям Каира и в монастырь Святой Екатерины. Погибли трое корейцев и водитель-египтянин.

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По словам судмедэкспертов, исполнителем теракта стал 21-летний египтянин, у которого на теле был закреплен пояс смертника. Количество заложенной взрывчатки специалисты оценивают в 5-10 кг.

Ответственность за вылазку - первую против иностранцев с момента отстранения исламистов от власти в Египте в июле прошлого года - взяла на себя действующая на Синае экстремистская группировка "Ансар Бейт аль-Макдис". Ее боевики стоят за большинством террористических актов, совершенных в стране за последние месяцы.