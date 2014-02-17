На борту захваченного пилотом самолета Ethiopian Airlines находился украинец
На борту самолета "Эфиопских авиалиний", который пытался захватить второй пилот этого же самолета, находился гражданин Украины.
Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
“Гражданин Украины, который был на борту самолета, не пострадал", - сообщил он.
Как сообщали СМИ, самолет по маршруту Аддис-Абеба - Рим захватил помощник пилота. Он воспользовался тем, что пилот пошел в туалет, и закрылся в кабине. Злоумышленник решил изменить маршрут и лететь не в столицу Италии, а в швейцарскую Женеву. Мотивы действий воздушного пирата выясняет полиция. Во время задержания он сопротивления не оказывал.
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Инцидент произошел, когда “Боинг” находился в небе над Суданом. В связи с инцидентом аэропорт Женевы приостановил работу почти на три часа, что привело к задержанию десятков рейсов. Никто из более чем 200 пассажиров “Боинга” не пострадал. “Эфиопские авиалинии” позаботились о том, чтобы они добрались из Женевы в Рим.