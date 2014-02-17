На борту захваченного пилотом самолета Ethiopian Airlines находился украинец

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Гражданин Украины, который был на борту самолета, не пострадал", - сообщил он.

Как сообщали СМИ, самолет по маршруту Аддис-Абеба - Рим захватил помощник пилота. Он воспользовался тем, что пилот пошел в туалет, и закрылся в кабине. Злоумышленник решил изменить маршрут и лететь не в столицу Италии, а в швейцарскую Женеву. Мотивы действий воздушного пирата выясняет полиция. Во время задержания он сопротивления не оказывал.

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Инцидент произошел, когда “Боинг” находился в небе над Суданом. В связи с инцидентом аэропорт Женевы приостановил работу почти на три часа, что привело к задержанию десятков рейсов. Никто из более чем 200 пассажиров “Боинга” не пострадал. “Эфиопские авиалинии” позаботились о том, чтобы они добрались из Женевы в Рим.