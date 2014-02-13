Обнаружен "черный ящик" с разбившегося в Алжире самолета

"Ящик, на котором могут быть записаны последние переговоры летчиков, в нормальном состоянии", — сказал алжирскому информагентству АПС представитель комиссии по расследованию авиакатастрофы.

По информации комиссии, уже появились и первые версии причин катастрофы и сценарий случившегося. В частности, сообщается, что самолет мог в условиях плохой видимости и сильного порывистого ветра задеть вершину горы, после чего машина рухнула на землю "носом вниз".

Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" разбился во вторник в горном массиве Фертас в провинции Умм Эль-Буажи. Самолет выполнял еженедельный рейс из Таманрассета на юге в город Константина на северо-востоке страны. "Геркулес" перевозил алжирских военнослужащих и их семьи.

По последним данным, в авиакатастрофе погибли 76 человек. Накануне управление гражданской обороны Алжира объявило об обнаружении тел всех погибших, в том числе шести женщин. Еще один находившийся на борту выжил, он был доставлен в госпиталь с множественными травмами.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика создал специальную правительственную комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии, которую уже назвали одной из самых страшных за всю историю воздушного транспорта этой североафриканской страны.

Источник РИА Новости