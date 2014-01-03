Британия готовится к очередным наводнениям

В связи с мрачными прогнозами синоптиков, предсказывающих, что волны у побережья Девона, Корнуолла, Уэльса и Шотландии могут достигать высоты в 10 метров, а ветер и сильный дождь и в этих регионах, и по всей остальной территории страны способны сильно нарушить планы британцев, в Лондоне в четверг состоялось заседание чрезвычайного комитета КОБРА (COBRA), в котором приняли участие представители МИД, минобороны и спецслужб, передает РИА Новости.

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Целью заседания стало обеспечение полной готовности всех спасательных служб.

Между тем, местные власти призывают жителей страны к максимальной осторожности, а авиа- и железнодорожные компании заранее предупреждают пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов. Энергокомпании, подвергшиеся критике за свою медлительность во время предрождественской бури, обещают, что будут максимально оперативно реагировать на возможные отключения электричества.