Украина займется переоборудованием самолетов для ВВС Индии

Об этом заявил заместитель Генерального директора ГК «Укроборонпром» Максим Глущенко.

По его словам, в штабе ВВС Индии состоялись переговоры представителей ГК «Укроборонпром», ДП ГХВП «Спецтехноэкспорт» с директором департамента транспортной авиации, вице-маршалом ВВС Индии Мурти.

Стороны обсудили ход выполнения контракта по ремонту, продлению ресурса и переоборудованию военно-транспортных самолетов Ан-32 индийских ВВС на украинских предприятиях и в Индии.

Читайте такжеИндия упростила визовый режим для украинцев

«Вице-маршал Мурти высказал удовлетворение качеством произведенных украинской стороной работ. Свидетельством высокого качества ремонта в результате переговоров стало подписание нового контракта между ВВС Индии и Спецтехноэкспорт на восстановление и ремонт авиатехники.

М.Глущенко отметил, что обсуждались вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

«Перспективным направлением в развитии сотрудничества в сфере авиации является ремонт и продление ресурса вертолетной техники ВВС Индии. Украина ранее успешно провела восстановление вертолетов в интересах индийской стороны», - заявил М.Глущенко.