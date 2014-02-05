В сети появились фото с репетиции открытия Олимпиады в Сочи

В ночь на 5 февраля в Сочи провели генеральную репетицию церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Она состоялась на новом стадионе "Фишт", на котором состоится открытие и закрытие Игр. Репетиция была тайной, на ней было запрещено фотографировать и снимать видео. Сценарий шоу держат в секрете. Однако фотографии с репетиции все-таки появились в сети.

Очевидцы говорят, то, что они видели, "не передать словами". Отметим, что на финишную прямую вышла эстафета олимпийского огня. С 5 по 7 февраля она пройдет в Сочи и станет рекордной по продолжительности, ведь по олимпийским местам огонь будут носить 3 дня.

Среди факелоносцев - Сергей Бубка - единственный представитель от Украины, которому доверили такую почетную миссию. Кроме него, еще три сотни спортсменов, артистов и общественных деятелей. А также - дельфин. Организаторы решили сделать и морское зрелище. По замыслу, участник эстафеты, держась за плавник дельфина, проплывет с факелом бассейн и передаст огонь следующем факелоносцу.

Вечером на нескольких площадках Сочи жителей, гостей города и болельщиков будут развлекать звезды. Здесь обещают масштабную программу с российским колоритом. Кроме самих концертов, будут еще и мастер-классы. Например, учить желающих танцам северных народов России или горловому пению.

Официальная церемония открытия состоится 7 февраля.