В Петербурге хотят включить в "молодежные патрули" выходцев из Северного Кавказа (исправлено)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Как сказано в сообщении, губернатор Санкт-Петербурга поручил органам власти совместно с ГУВД проработать возможность включения в состав молодежных отрядов охраны правопорядка представителей диаспор Северо-Кавказского региона Российской Федерации, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге.

"Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по науке и высшей школе и Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга должны всесторонне проработать этот вопрос и до 20.02.2014 доложить губернатору свое мнение о необходимости и целесообразности такого шага", - объяснили в пресс-службе.

После изучения докладов органов власти губернатор примет соответствующее решение.