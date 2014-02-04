В Петербурге хотят включить в "молодежные патрули" выходцев из Северного Кавказа (исправлено)
В Санкт-Петербурге могут создать молодежные отряды по обеспечению правопорядка, для участия в которых привлекут в том числе и представителей диаспоры с Северного Кавказа
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Как сказано в сообщении, губернатор Санкт-Петербурга поручил органам власти совместно с ГУВД проработать возможность включения в состав молодежных отрядов охраны правопорядка представителей диаспор Северо-Кавказского региона Российской Федерации, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге.
"Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по науке и высшей школе и Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга должны всесторонне проработать этот вопрос и до 20.02.2014 доложить губернатору свое мнение о необходимости и целесообразности такого шага", - объяснили в пресс-службе.
После изучения докладов органов власти губернатор примет соответствующее решение.