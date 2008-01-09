Опасные улитки атаковали жителей центральной Бразилии

Моллюски, переносят заболевания, опасные для человека

Улитки забираются в сады и дома, трогать их голыми руками категорически запрещено. Власти рекомендуют собирать улиток при помощи перчаток и пластиковых пакетов и варить - только так можно убить переносимую им инфекцию, - передает Эхо Москвы.

Улитки были впервые ввезены в Бразилию из Африки нелегально в 80-х годах прошлого века. Местные рестораторы надеялись использовать моллюсков при приготовлении деликатесных блюд, однако этот вид улиток оказался несъедобным. Между тем, бразильский климат очень подошел контрабандным улиткам. И они начали быстро размножаться.

Эксперты говорят, что их бесконтрольное размножение может вызвать экологическое бедствие, сравнимое с нашествием саранчи.