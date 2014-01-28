Власти Мексики признали "народных мстителей"

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, передает Lenta.ru.

Вигиланты станут частью сил сельской обороны (Cuerpo de Defensa Rural), которая формируется из добровольцев для охраны деревень. В современной Мексике эти подразделения уже практически исчезли. За счет вигилантов их численность может увеличиться на 20 тысяч человек. Более того, тем вигилантам, которые окажутся достаточно квалифицированными, разрешат служить в полиции.

Читайте такжеВ Мексике народные мстители разогнали наркокартель и отказываются сложить оружие по требованию армииВигиланты должны будут передать министерству обороны список участников общественных патрулей. Таким образом, общественные патрульные будут отчитываться перед армией. В обмен вигилантам разрешат сохранить оружие, поскольку они зарегистрируют его как армейское. Помимо этого, военные предоставят общественным патрульным дополнительные средства связи и помогут в осуществлении операций. Будут ли власти платить вигилантам, неизвестно.

Нынешнее соглашение между вигилантами и властями позволит правительству урегулировать кризис в штате Мичоакан, который был спровоцирован вооруженным противостоянием между общественными патрульными и местным наркокартелем «Рыцари ордена Тамплиеров». Вигиланты начали силовыми методами вытеснять банду наркоторговцев из городов, не видя активных действий со стороны военных и полиции. В итоге в январе 2014 года в Мичоакан ввели федеральные войска, которые бросили как против наркокартеля, так и против вигилантов.

Одновременно с заключением соглашения с народными добровольцами власти сообщили о продолжении активных действий против преступников. В понедельник, 27 января, был задержан один из лидеров наркокартеля «Рыцари ордена Тамплиеров» — Дионисио Лойя Планкарте (Dionicio Loya Plancarte), известный также как Эль Тио (Дядя). Его арестовали в городе Морелия (столица штата Мичоакан). Эль-Тио обвиняют в наркоторговле, причастности к организованной преступности и отмывании денег. Дионисио Лойя Планкарте считался одним из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики. За его поимку власти обещали вознаграждение в размере 30 миллионов песо (около 2,25 миллиона долларов).

Ранее власти также сообщали о задержании другого лидера «тамплиеров» в Мичоакане — Хесуса Васкеса Масиаса (Jesus Vasquez Macias), известного также по прозвищу Эль Торо (Бык). Его задержали в портовом городе Ласаро-Карденас вместе еще с двумя членами банды.