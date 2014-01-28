Сегодня в Брюсселе стартует саммит Россия-ЕС

Сегодня в Брюсселе стартует 32-й саммит Россия-ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, российскую делегацию возглавит Президент РФ Владимир Путин, со стороны ЕС – председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

По оценкам экспертов, одной из главных тем саммита станет урегулирование политического кризиса в Украине.

«На саммите предстоит обстоятельно обсудить перспективы развития отношений России и ЕС, обменяться мнениями о том, какие шаги предпринять для придания им действительно стратегического характера и обеспечить импульс для расширения сотрудничества по всем направлениям – в экономической, политической, научной и гуманитарной сферах», - сообщает пресс-служба российского Президента.

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Также будут затронуты вопросы взаимодействия в энергетике. Россия возглавляет список стран-поставщиков природного газа (44% импорта Евросоюза), а также нефти и нефтепродуктов (20%). Российская сторона готова к углублению взаимодействия с ЕС вплоть до создания в перспективе единого энергетического комплекса в Европе.

В Кремле подчеркивают, что на переговорах планируется обсудить проблемы применения «Третьего энергопакета» к российским компаниям в рамках строительства газопровода «Южный поток», а также ряд других нерешенных вопросов: настойчивые попытки ЕС навязать «Транскаспийский газопровод», несмотря на экологические риски и отсутствие консенсуса среди прикаспийских государств, продолжающееся несправедливое антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении ОАО «Газпром».

Кроме этого, предполагается провести обзор хода переговоров по новому базовому соглашению между Россией и ЕС, в том числе с учетом современных реалий – членства РФ в ВТО и набирающих обороты процессов евразийской интеграции.

Предстоит обмен мнениями по актуальным темам мировой экономики с учетом итогов российского председательства в «двадцатке» в 2013 г. и приоритетов председательства России в "восьмерке" в 2014 г. Имеется в виду обсудить возможности сопряжения евразийского и европейского интеграционных процессов, принимая во внимание интересы всех заинтересованных стран.

Российская сторона намерена продолжить разговор о переходе к безвизовому режиму краткосрочных поездок.

Стороны также обсудят ряд проблем международной и региональной безопасности.

Предыдущий саммит Россия-ЕС состоялся 3-4 июня 2013 г. в Екатеринбурге.

16 января 2014 г. Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, сообщила, что саммит Евросоюз-Россия пройдет в Брюсселе в течение одного дня - 28 января - вместо запланированных двух дней, и лидеры ЕС и России среди прочего обсудят вопрос их общих соседей.

Ранее планировалось, что саммит ЕС-Россия продлится 27-28 января. Сейчас же на 28 января запланированы переговоры в узком кругу, рабочий обед и пресс-конференция руководителей ЕС и России.

Глава миссии России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявлял, что российское руководство готово обсуждать тему Украины на саммите ЕС-Россия.