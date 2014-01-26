Президент Европарламента предлагает посредничество ЕС в урегулировании политического кризиса в Украине

Об этом Шульц заявил в интервью Deutsche Welle.

Президент Европейского парламента надеется на то, что власть и оппозиция в Украине серьезно подойдут к поискам компромисса по выходу из политического кризиса. По его убеждению, добрую волю здесь должны продемонстрировать и президент и оппозиция.

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Лучшим выходом из ситуации Шульц назвал создание правительства национального единства. ”Это в любом случае лучше, чем продолжение насильственного противостояния”, - сказал он.

Глава Европарламента положительно вспомнил о посредническую роль ЕС во время ”Оранжевой революции” 2004-го года. Тогда в переговорах принимали участие президент Польши Александр Квасьневский и руководитель европейской дипломатии Хавьер Солана. По мнению Шульца, при нынешней ситуации ”возможно, можно было бы опираться на эту модель”.

Если дипломатические усилия не принесут ожидаемых результатов, Шульц считает уместным говорить о санкциях. Среди них, по его мнению, наиболее эффективными мерами могут быть замораживание активов членов украинского руководства или же визовые ограничения.