Противники Саакашвили объявили выборы фальшивкой

Представители избирательных штабов кандидатов в президенты Грузии от оппозиции считают, что голосование в субботу проходило с нарушениями и были сфальсифицированы, передает агентство "Новости-Грузия".

Представитель одного из избирательных штабов в прямом эфире телекомпании "Рустави-2" назвал выборы "вторым пришествием, в ходе которого оживили всех мертвых и вернули всех граждан, когда-то покинувших страну по разным причинам".

В штабах других кандидатов также заявляли об этих нарушениях, и наличии "мертвых душ" в избирательных списках, отметив, что ЦИК не реагирует на жалобы по этому поводу.

"Это руководство еще раз доказало, что как пришло оно к власти с помощью силы, так и хочет ее сохранить", - заявил представитель штаба Давида Гамкрелидзе. - По его словам зафиксировано много нарушений, в том числе избиение представителей его кандидата.

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Шалвы Нателашвили основным нарушением в ходе выборов назвал так называемые "карусели", устроенные правящей партией.

Кандидат в президенты Грузии от Объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе объявил, что его сторонники начнут массовую акцию протеста против итогов выборов. Это заявление было сделано на встрече с журналистами поздно вечером 5 января. Выступление транслировалось в эфире телекомпании "Рустави-2".