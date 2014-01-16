Армия России впервые полностью отказалась от портянок

"Нет портянок в вооруженных силах РФ. Войска полностью перешли на ношение носков, которые мы закупили", - сказал он. Булгаков добавил, что вооруженные силы также полностью перешли на обеспечение военнослужащих зимними ботинками с высокими берцами, которых в этом году было закуплено 853 тыс. пар.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

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"Мы закупили и обеспечили военнослужащих более 2 млн комплектов теплого трикотажного белья", - сообщил замминистра. Кроме того, Минобороны закупило более 220 тыс. костюмов повседневного образца. "До конца января весь офицерский состав перейдет на ношение этой формы", - добавил он. По словам Булгакова, войскам поставлено 100 тыс. комплектов новой полевой формы одежды, переодето уже 18 соединений и воинских частей во всесезонные комплекты базового обмундирования.

"На 100% вооруженные силы обеспечили спортивными костюмами военнослужащих срочной службы и курсантов. Мы только в этом году закупили и поставили 210 тыс. спортивных костюмов", - отметил Булгаков.