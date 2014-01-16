У Microsoft появился новый претендент на пост гендиректора - СМИ

Исполнительный директор компании Ericsson Ханс Вестберг (Hans Vestberg) оказался в числе возможных кандидатов на пост генерального директора корпорации Microsoft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, передает Лента.ру.

В самой Microsoft слухи о преемнике Стива Балмера не прокомментировали. От комментариев отказались и в Ericsson.

Ранее в СМИ называли среди потенциальных сменщиков Балмера еще нескольких топ-менеджеров, в частности, бывшего руководителя Nokia Стивена Илопа (Stephen Elope) и бывшего главу Skype Тони Бейтса.

Среди других кандидатов на пост руководителя Microsoft назывались также Сатья Наделла (Satya Nadella), которая отвечает в Microsoft за «облачные» проекты, и гендиректор Ford Алан Мулалли (Alan Mulally). Последний в начале января этого года заявил, что останется в автомобильном концерне по крайней мере до конца 2014 года.

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Поисками преемника Балмера в Microsoft руководит независимый директор Джон Томпсон (John Thompson). В декабре прошлого года он сообщил, что завершить процесс поиска в компании намерены в начале 2014-го. Томпсон отметил, что начальный список кандидатов включал более ста человек.

Стив Балмер, работавший в Microsoft с 1980 года, объявил о своей будущей отставке в августе 2013 года. Он должен покинуть свой пост в течение 12 месяцев.

Ханс Вестберг трудится в Ericsson с 1988 года. В 2007-2009 годах он занимал пост главного финансового директора шведской компании, а исполнительным директором стал в январе 2010-го.