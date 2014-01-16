В Лондоне пытались украсть урну с пеплом Фрейда
Полиция Лондона начала розыск преступников, которые попытались украсть из крематория «Голдерс Грин» (Golders Green) прах Зигмунда Фрейда
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Изготовленная 2300 лет назад урна, в которой хранятся останки Фрейда и его жены Марты, получила повреждения после того, как в период с 31 декабря по 1 января в крематорий проникли некие злоумышленники.
Представитель Скотленд-Ярда Даниэл Кэндлер назвал попытку украсть прах Фрейда «мерзким проявлением». После инцидента администрация крематория заявила, что урна перемещена в безопасное место, а в рядах охранников проведена проверка.
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Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд переехал в Великобританию в 1938 году после того, как Австрия перешла под контроль нацистской Германии. В сентябре 1939 года ученый умер.
Помимо Фрейда в крематории «Голдерс Грин» проходили погребальные обряды многих британских знаменитостей, включая автора «Дракулы» Брэма Стокера, комика Питера Селлерса и певицы Эми Уайнхаус.