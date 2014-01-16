В Лондоне пытались украсть урну с пеплом Фрейда

09:31, 16 января 2014
Мир
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Полиция Лондона начала розыск преступников, которые попытались украсть из крематория «Голдерс Грин» (Golders Green) прах Зигмунда Фрейда

Урна c прахом Фрейда и его жены / Фото: Wikimedia

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Изготовленная 2300 лет назад урна, в которой хранятся останки Фрейда и его жены Марты, получила повреждения после того, как в период с 31 декабря по 1 января в крематорий проникли некие злоумышленники.

Представитель Скотленд-Ярда Даниэл Кэндлер назвал попытку украсть прах Фрейда «мерзким проявлением». После инцидента администрация крематория заявила, что урна перемещена в безопасное место, а в рядах охранников проведена проверка.

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Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд переехал в Великобританию в 1938 году после того, как Австрия перешла под контроль нацистской Германии. В сентябре 1939 года ученый умер.

Помимо Фрейда в крематории «Голдерс Грин» проходили погребальные обряды многих британских знаменитостей, включая автора «Дракулы» Брэма Стокера, комика Питера Селлерса и певицы Эми Уайнхаус.

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