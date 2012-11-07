Украину впервые посетит правнучка Фрейда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 15 ноября Л.Фрейд представит во Львове выставку своих работ под названием «Игры разума» в Художественной галерее Гери Боумена (Львов, ул. Наливайко, 18). Выставка продлится до 5 декабря.

Как отмечается в сообщении, Лючия МакАдам Фрейд родилась в Лондоне, является дочерью известного британского художника Люсьена Фрейда, училась в Уимбилдонской школе искусств, а также в Королевской академической школе. Лючия выставляла свои работы в Mayfair Art Club, Mall Galleries, Originals Contemporary Printmaking Show и the Royal Academy Schools. Ее работы неоднократно продавались на крупнейших аукционах Christies, Bonhams и Sotheby's.

«Название «Игры разума» имеет двойное значение и поэтому созвучно со мной. В буквальном смысле имеются в виду интеллектуальные игры, такие как шахматы или покер, однако оно имеет также скрытое и более глубокое содержание - речь идет об играх, в которые люди играют в жизни», - рассказала Л.Фрейд.