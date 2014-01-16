Канада намерена удвоить количество иностранных студентов

Как подчеркнул, выступая в торонтском Университете Райерсона министр международной торговли Эдвард Фаст, "цель - свыше 450 тыс. иностранных студентов и научных работников к 2022 году".

По его словам, это призвано стать залогом наращивания инновационного потенциала страны и ее "экономического процветания". "Наше правительство признает, что международное образование - ключевой фактор в создании новых рабочих мест и увеличении благосостояния во всех регионах Канады. Мы должны быть уверенными в том, что Канада будет оставаться на первых позициях в яростной конкурентной борьбе на мировом рынке. Эта стратегия также поможет Канаде отстаивать свои коммерческие интересы на приоритетных рынках по всему миру", - заметил Фаст, передает ИТАР-ТАСС.

Министр указал, что первоочередное внимание будет уделено привлечению студентов из "Бразилии, Китая, Индии, Мексики, Турции и Вьетнама". Предполагается, что увеличение числа студентов и научных работников до 450 тыс человек "позволит создать в Канаде, по меньшей мере, 86,5 тыс новых рабочих мест", а также "приведет к росту их расходов в стране до 16,1 млрд долларов".

Обнародованная Фастом программа основывается на докладе под названием "Международное образование: определяющий фактор будущего процветания Канады". В документе отмечается, что иностранные студенты вносят существенный вклад в экономику Канады: если в 2008 году они израсходовали 6,5 млрд, то в 2010 году - уже 8 млрд долларов.