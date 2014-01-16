Военных в США временно отстранили от службы за списывание на экзамене

Армия США временно отстранила от службы 34 военных ВВС, обслуживающих запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), за то, что они жульничали на экзамене по оценке квалификации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на секретаря ВВС США Дебору Ли Джеймс, сообщает РИА Новости.

«Имело место жульничество во время конкретного теста», - сказала Ли Джеймс, назвав проступок военных «абсолютно неприемлемым поведением». При этом она подчеркнула, что скандал не указывает на провал ядерной миссии ВВС США, а лишь на ошибки конкретных офицеров. Она добавила, что около 200 военных пройдут повторное тестирование.

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Сообщение о временном отстранении офицеров от службы появилось на фоне расследования в отношении десяти американских военных по делу о незаконном хранении наркотиков. Сообщалось, что в расследование вовлечены девять лейтенантов и один капитан ВВС на различных военных базах США.

Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Ли Джеймс уточняет эти данные. Всего в незаконном хранении наркотиков подозреваются одиннадцать офицеров. Трое из них обслуживали запуски МБР. Один офицер проходил дежурство на базе ВВС «Малмстром» в штате Монтана, где базируются межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющейся головной частью типа «Минитмен», двое – на базе «Майнот» в Северной Дакоте. Обе базы в октябре прошлого года оказались в центре скандала, когда стало известно, что офицеры, несущие боевое дежурство на этих базах, неоднократно оставляли открытыми взрывозащитные двери в подземных бункерах в нарушение действующих инструкций. Более того, как стал известно в мае база «Малмстром» не прошла проверку по обеспечению безопасности.