Из-за пожара в аэропорту Нью-Йорка пострадали 18 человек

Пожар произошел в одном из зданий аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пострадали 18 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Небольшое возгорание произошло в грузовом терминале компании Lufthansa около 20 часов вторника. По данным полиции, загорелся один из мусорных контейнеров. Примерно через полчаса пожар был потушен.

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В результате пожара от отравления продуктами горения пострадали 18 сотрудников аэропорта. Четыре человека были госпитализированы, 14 пострадавшим помощь была оказана на месте.

По данным телеканала, ранее сообщалось, что в аэропорту произошла утечка опасных веществ, однако позже выяснилось, что речь шла о парфюмерии.