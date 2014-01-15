Из-за пожара в аэропорту Нью-Йорка пострадали 18 человек
Почти 20 человек пострадали в результате пожара в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
Пожар произошел в одном из зданий аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пострадали 18 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
Небольшое возгорание произошло в грузовом терминале компании Lufthansa около 20 часов вторника. По данным полиции, загорелся один из мусорных контейнеров. Примерно через полчаса пожар был потушен.
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В результате пожара от отравления продуктами горения пострадали 18 сотрудников аэропорта. Четыре человека были госпитализированы, 14 пострадавшим помощь была оказана на месте.
По данным телеканала, ранее сообщалось, что в аэропорту произошла утечка опасных веществ, однако позже выяснилось, что речь шла о парфюмерии.