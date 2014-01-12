В Кировограде произошел пожар в кафе (фото)

20:35, 12 января 2014
Общество
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В Кировограде произошел пожар в кафе, расположенном возле автостанции на проспекте Правды

Пожар в кафе / Фото: ГСЧС

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в области в 6:30 12 января.

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Огнем было охвачено 150 кв. м помещения кафе. К тушению пожара привлекалось 9 единиц основной и специальной техники, 44 работника пожарно-спасательной службы города.

Причина пожара и размер убытков - устанавливаются.

Пожар в кафе / Фото: ГСЧС
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