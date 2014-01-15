Пан Ги Мун призвал египтян воздержаться от насилия во время референдума

С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил официальный представитель генсекретаря Мартин Несирки, Пан Ги Мун "внимательно следит за процессом референдума". "Он подчеркивает важность уважения свободы собраний и выражения мнений, а также отказа от насилия. Генеральный секретарь призывает всех египтян гарантировать, что следующий этап переходного периода будет осуществлен при повсеместном участии, мирно и прозрачно", - говорится в заявлении Несирки.

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В первый день голосования в референдуме в АРЕ приняли участие около 50% избирателей. Однако он был омрачен серией инцидентов. Согласно сообщению властей республики, в столкновениях между силами безопасности и сторонниками "Братьев-мусульман", которые бойкотировали голосование, в разных районах страны погибли десять человек. Обезврежены несколько взрывных устройств.

Референдум, который продолжится в среду, станет первым практическим шагом в реализации "дорожной карты", разработанной армией после смещения 3 июля с поста президента Мухаммеда Мурси. За голосованием должны последовать парламентские и президентские выборы.

Выразив поддержку египтянам в преодолении трудностей переходного периода, представитель генсека ООН напомнил, что процесс должен отвечать принципам демократии и проходить при уважении прав представителей всех конфессий и этнических групп.