Референдум в Египте: 10 погибших в стычках и несколько обезвреженных бомб

В большинстве избирательных округов голосование закрылось во вторник в 21:00, однако, по данным центризбиркома, на некоторых участках, где наблюдается высокая активность граждан, работа продолжается "до последнего избирателя", передает ИТАР-ТАСС.

В столкновениях между силами безопасности и сторонниками "Братьев-мусульман", которые сегодня бойкотировали референдум, в разных районах страны погибли десять человек. Еще трое, сообщил минздрав АРЕ, скончались по естественным причинам.

Наиболее ожесточенные стычки между полицией и исламистами произошли в Сохаге на юге АРЕ. Там группа вооруженных людей открыла беспорядочную стрельбу по жителям, направлявшимся на участок для голосования. Охраняющие плебисцит военные вступили в перестрелку с нападавшими, затем окружили их и задержали 17 "братьев", у которых были изъяты три автоматические винтовки и боеприпасы к ним. Четверо погибших - прохожие, которых расстреляли исламисты. Среди убитых - 12-летний подросток. В числе пострадавших - замглавы местной полиции и солдат-срочник. В настоящее время военнослужащим и стражам порядка удалось взять ситуацию под контроль.

Один активист "братьев" был застрелен в провинции Бени-Суэйф к югу от Каира, когда сторонники исламистов пошли на штурм избирательного участка. Еще пять человек погибли в беспорядках в пригородах Каира. Там сторонники "Братьев-мусульман" попытались сорвать процесс голосования, однако встретили отпор местных жителей. Для наведения порядка в районы стычек были направлены дополнительные подразделения МВД и армии.

Кроме того, в течение дня в разных провинциях было обезврежено несколько самодельных взрывных устройств. Бомбы были найдены в Бухейре, Файюме и Минуфии. Утром, еще до открытия участков, прогремел взрыв у здания суда в Каире. Пострадавших нет.

В целом, по информации министерства юстиции, сегодня отмечена "беспрецедентная явка". Только в первый день голосования в референдуме приняли участие 50% избирателей. В среду голосование по проекту новой конституции Египта продолжится.