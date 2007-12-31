США выделят афганской полиции миллиард долларов

Америка будет наращивать военную помощь Афганистану, сообщил на пресс-конференции в афганской столице посол США в Кабуле Уильям Вудс.

По словам дипломата, в 2008 году только на укрепление рядов афганской национальной полиции США выделят 1 миллиард долларов. В то же время, по мнению Вудса, численность афганской армии в следующем году должна составить 70 тысяч человек.

Отвечая на вопрос о возможных контактах с движением "Талибан", американский дипломат отметил, что он приветствует переговоры афганских властей, но только с умеренной частью талибов, которые готовы отказаться от вооруженного противостояния и будут руководствоваться статьями действующей афганской конституции.

РИА "Новости"