Раненый взрывом посол Палестины в Чехии скончался

Посол Палестины в Чехии, в квартире которого сегодня произошел взрыв, скончался. Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Взрыв произошел в квартире посла на Интернациональной улице в элитном столичном районе Прага-6, где расположены многие посольства и представительства иностранных государств. В момент взрыва в квартире находился сам посол и члены его семьи.