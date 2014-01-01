Раненый взрывом посол Палестины в Чехии скончался
17:31, 01 января 2014Мир
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Смерть наступила в больнице, сообщии в полиции.
Посол Палестины в Чехии, в квартире которого сегодня произошел взрыв, скончался. Об этом пишет ИТАР-ТАСС.
Взрыв произошел в квартире посла на Интернациональной улице в элитном столичном районе Прага-6, где расположены многие посольства и представительства иностранных государств. В момент взрыва в квартире находился сам посол и члены его семьи.
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