Палестинского посла в Чехии попытались взорвать – СМИ
16:41, 01 января 2014Мир
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Посол Палестины в Чехии Джамаль Мухаммад Джамаль, пострадавший при взрыве в своей резиденции в Праге, доставлен в главный военный госпиталь Праги в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК, которое цитирует пресс-секретаря пражской Службы спасения Иржину Эрнестову.
«Палестинский посол перевезен в главный военный госпиталь Праги, 56-летний мужчина находится в состоянии медикаментозной комы, состояние посла очень тяжелое», - сказала пресс-секретарь.
Ранее представитель посольства Набиль Эль Фахель сообщил, что взрыв произошел в доме посла на улице Интернациональной в районе Прага-6, где находилась также его семья. Причина взрыва пока неизвестна.
По одной из версий, взрыв произошел, когда посол открывал сейф, по другой версии, - в тот момент, когда дипломат открывал полученную им посылку.
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