Палестинского посла в Чехии попытались взорвать – СМИ

«Палестинский посол перевезен в главный военный госпиталь Праги, 56-летний мужчина находится в состоянии медикаментозной комы, состояние посла очень тяжелое», - сказала пресс-секретарь.

Ранее представитель посольства Набиль Эль Фахель сообщил, что взрыв произошел в доме посла на улице Интернациональной в районе Прага-6, где находилась также его семья. Причина взрыва пока неизвестна.

По одной из версий, взрыв произошел, когда посол открывал сейф, по другой версии, - в тот момент, когда дипломат открывал полученную им посылку.