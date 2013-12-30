Неизвестные открыли стрельбу возле дома посла ФРГ в Греции

Неизвестные в ночь на понедельник открыли стрельбу возле дома посла ФРГ в Греции Вольфганга Дольда, по информации "Прото тема" сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел около 3:30 утра на пересечении улиц Тзавелла и Этникис Аминас в северном пригороде Афин Халандри. Пострадавших нет, никакого ущерба зданию от выстрелов не нанесено, пишет издание.

Полиция Греции немедленно блокировала район, к расследованию подключились антитеррористические службы, поскольку инцидент сочли актом терроризма. Сейчас спецслужбы изучают записи камер наблюдения, установленных на здании дипмиссии. Уже задержаны трое подозреваемых.

По данным СМИ, всего в нападении участвовали четыре человека, они сделали почти 20 выстрелов из автомата Калашникова, четыре пули попали в ворота.

О произошедшем был немедленно проинформирован премьер-министр Греции Антонис Самарас, который провел телефонный разговор с главой дипмиссии Германии, сообщило издание.

Дом немецкого посла второй раз подвергается нападению. Предыдущий случай произошел в мае 1999 года, когда активисты террористической группировки "17 ноября" выпустили по зданию ракету, которая взорвалась на крыше здания резиденции посла.