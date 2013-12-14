В США произошла очередная стрельба в школе

Как сообщают местные СМИ, здание школы, в котором могут находиться до 2,2 тысячи учеников, в настоящее время оцеплено полицией.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию, сам стрелок был найден мертвым на месте преступления, предположительно, он совершил самоубийство.

Второй пострадавший школьник находится в больнице в критическом состоянии.

По данным полиции, злоумышленник зашел в школу с дробовиком и ходил по классам и коридорам в поисках одного из учителей. Преподаватель, узнав о том, что его ищет вооруженный воспитанник, поспешил покинуть здание школы. Не найдя учителя, школьник открыл стрельбу по сверстникам.

В настоящее время полицейские продолжают обыскивать здание школы. Как сообщил шериф округа Арапахо штата Колорадо Грэйсон Робинсон, после инцидента в школе была обнаружена бутылка, возможно, с зажигательной смесью. Сейчас полицейские пытаются понять, связана ли опасная находка со стрельбой в школе.

Как отмечает агентство, пригород Денвера Сентенниал находится всего в нескольких километрах от города Аврора, где в прошлом году 25-летний Джеймс Холмс распылил слезоточивый газ в зрительном зале кинотеатра после начала фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды", а затем начал стрелять. В результате погибли 12 человек, десятки получили ранения.

Стрельба в Колорадо произошла незадолго до первой годовщины трагедии в школе Сэнди Хук в городе Ньютаун, штат Коннектикут, где в декабре 2012 года стрельбу устроил 20-летний Адам Ланза. Жертвами Ланзы стали 20 детей и шестеро взрослых. Сам преступник застрелился на месте трагедии.

Стрельба в Коннектикуте стала одной из самых кровавых в современной истории США и вызвала широкий общественный резонанс. После этого инцидента президент страны Барак Обама призвал конгресс разработать законопроект, ужесточающий правила покупки и продажи оружия, чтобы снизить уровень насилия в обществе.

По материалам РИА Новости