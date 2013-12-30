У терактов в Волгограде одни и те же организаторы – источник

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах.

По его словам, эксперты изъяли с места взрыва на вокзале улики, свидетельствующих о том, что за этим преступлением и за терактом в рейсовом автобусе в октябре этого года стоят одни и те же люди.

Источник сообщил, что на месте взрыва на вокзале найдены фрагмент пальца с чекой от гранаты, сама граната и электронные часы, не надетые на руку и, следовательно, не принадлежавшие кому-либо из посетителей вокзала. Аналогичный "набор подрывника" был найден во взорванном 21 октября в Волгограде автобусе.

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По мнению источника, организаторы терактов снабдили обоих смертников как минимум двумя инициирующими схемами подрыва – посредством гранаты и таймера.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на железнодорожном вокзале был совершен теракт. Сообщалось, что бомбу взорвала террористка-смертница. Потом источник в парвоохранительніх органах сообщил, что на месте взрыва обнаружен мужской палец с чекой от гранаты. Кроме того мужчину в эпицентре взрыва зафиксировали и камеры наблюдения.

В теракте пострадали 43 человека, из них 37 находятся в больницах, шестеро амбулаторно. По данным правительства региона, 16 человек погибли.