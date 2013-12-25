Британец с пересаженным сердцем установил новый рекорд по продолжительности жизни

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на корпорацию Би-би-си, им стал 71-летний Джон Маккаферти.

Он побил предыдущий рекорд - 30 лет, 11 месяцев и 10 дней, установленный американцем, который скончался в 2009 году. 31 год назад врачи, которые сделали операцию Маккаферти по пересадке сердца, сказали, что жить ему осталось 5 лет.

”Я хочу, чтобы этот мировой рекорд стал источником вдохновения для тех, кто ожидает трансплантацию и тех, кому также повезло, как и мне, получить новое сердце, - отметил он. - Мой совет - оставаться всегда оптимистом, смотреть в будущее с позитивом, а также следовать советам врача”.

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В возрасте 39 лет Маккаферти был поставлен диагноз - дилатационная кардиомиопатия, которая является одной из самых распространенных причин сердечной недостаточности. 20 октября 1982 года он получил новое сердце.

Как сообщалось, первая успешная операция по трансплантации сердца была проведена в Южной Африке в 1967 году. Тогда пациент прожил с новым органом в течение 18 дней.