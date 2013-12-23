В Китае для чиновников построили офисы, похожие на соборы московского Кремля

Об этом сообщает realty.lenta.ru по информации газеты The Beijing Youth Daily.

По информации СМИ, характерные здания с куполами возвели для местных чиновников. Там разместятся сейсмологическое бюро, департамент водных ресурсов, бюро ландшафтного и лесного хозяйства, а также метеорологическая служба. Последняя уже заняла одно из зданий, переезд оставшихся госструктур намечен на начало 2014 года.

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О том, почему власти решили выполнить офисы в русском стиле, не сообщается. При этом известно, что строительство одного из зданий обошлось в 21,25 миллиона юаней (около 3,5 миллиона долларов). Это, как отмечают эксперты, идет в разрез с объявленной президентом Си Цзиньпином программой по борьбе с коррупцией и неоправданным расходованием госсредств.

Китайские чиновники не впервые возводят для себя дорогостоящие аналоги известных архитектурных сооружений. В частности, власти округа Фуян построили копию Белого дома в Вашингтоне, а принадлежащая государству фармацевтическая корпорация - офис с интерьерами Версальского дворца. Подобные примеры вынудили правительство ввести пятилетний запрет на строительство и реновацию административных зданий.