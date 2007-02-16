Китайские чиновники распорядились покрасить... гору (фото)

Власти китайского города Фумин придумали весьма необычный способ улучшить внешний вид местного ландшафта. Они покрасили лишенный растительности склон горы зеленой краской.

Таким хитрым методом власти решили воспользоваться, чтобы озеленить гору Лаошу, которая на фоне окружающего пейзажа выглядела не очень привлекательно (на ее склоне располагается старый песчаный карьер). Вместо того чтобы потратить деньги на посадку растений, власти наняли 7 рабочих, которые в течение 45 дней покрывали склон зеленой краской.

Решение властей вызвало резкое недовольство общественности. Местные жители считают, что после покраски гора стала выглядеть еще хуже.

"Когда я увидел зеленую гору, то поначалу обрадовался, думая, что власти наконец-то стали уделять больше внимания окружающей среде. Но затем я заметил сильный контраст с цветом окружающих гор", - посетовал местный бизнесмен Хуанг.

Сначала граждане, которым ежедневно приходилось возвращаться с работы мимо горы, не понимали, что происходит, и постоянно жаловались на сильный токсичный запах. "Мы думали, что рабочие распыляют пестициды, чтобы посадить траву, но это оказалась всего лишь зеленая краска", – пожаловался житель района.

Власти в ответ на все претензии заявляют, что меры были приняты для улучшения вида из окон недавно построенного здания.

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