Кремль отказался комментировать роль Меркель в помиловании Ходорковского
12:29, 23 декабря 2013Мир
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Кремль не комментирует возможную роль Меркель в помиловании Ходорковского
Меркель могла повлиять на освобождение Ходорковского
В Кремле не комментируют возможную роль федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.
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"Роль Меркель, если она была, она сама расскажет об этом", - сказал Ушаков.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря Путин после ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский написал прошение о помиловании, и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ. Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.
20 декабря Путин подписал указ о помиловании Ходорковского.
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