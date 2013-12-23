Кремль отказался комментировать роль Меркель в помиловании Ходорковского

В Кремле не комментируют возможную роль федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

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"Роль Меркель, если она была, она сама расскажет об этом", - сказал Ушаков.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Путин после ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский написал прошение о помиловании, и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ. Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.

20 декабря Путин подписал указ о помиловании Ходорковского.