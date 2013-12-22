Ходорковский пожелал Тимошенко скорейшего освобождения
Бывший российский нефтяной магнат Михаил Ходорковский прокомментировал ситуацию вокруг заключения бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко
«Желаю скорейшего освобождения для Юлии Тимошенко. Надеюсь, что президент Янукович, который часто общается с президентом моей страны, возьмет с него пример в этом вопросе - освобождение политзаключенного», - сказал Ходорковский на первой после освобождения из-за решетки пресс-конференции в Берлине.
При этом он не стал комментировать политическую ситуацию в Украине, сообщает Радио Свобода.
«Украина - не безразлична мне, часть родственников живет там, но я в настоящее время не имею достаточной информации, чтобы комментировать Евромайдан», - сказал российский экс-олигарх.
Ходорковский провел за решеткой более 10 лет по формальным обвинениям в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Он не признал себя виновным по этим обвинениям.
Сторонники Ходорковского называют его преследование инициированным Владимиром Путиным политически мотивированным наказанием за поддержку оппозиционных к власти движений.
На этой неделе президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского и мотивировал его освобождение «гуманитарными соображениями».