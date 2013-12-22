Ходорковский пожелал Тимошенко скорейшего освобождения

«Желаю скорейшего освобождения для Юлии Тимошенко. Надеюсь, что президент Янукович, который часто общается с президентом моей страны, возьмет с него пример в этом вопросе - освобождение политзаключенного», - сказал Ходорковский на первой после освобождения из-за решетки пресс-конференции в Берлине.

При этом он не стал комментировать политическую ситуацию в Украине, сообщает Радио Свобода.

«Украина - не безразлична мне, часть родственников живет там, но я в настоящее время не имею достаточной информации, чтобы комментировать Евромайдан», - сказал российский экс-олигарх.

Ходорковский провел за решеткой более 10 лет по формальным обвинениям в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Он не признал себя виновным по этим обвинениям.

Сторонники Ходорковского называют его преследование инициированным Владимиром Путиным политически мотивированным наказанием за поддержку оппозиционных к власти движений.

На этой неделе президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского и мотивировал его освобождение «гуманитарными соображениями».