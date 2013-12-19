Баварский городок лишил Гитлера звания почетного гражданина со второй попытки

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

За это решение проголосовали все члены городского совета. Ранее, неделю назад, вопрос уже выносился на голосование в совете. Тогда, однако, против лишения Гитлера почетного звания высказались ровно 50 процентов членов совета, которые заявили, что не имеют права «переписывать историю». Исход голосования вызвал протесты местных жителей, и вопрос был вынесен на голосование повторно.

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Вопрос о лишении лидера нацистской Германии почетного статуса возник после того, как сотрудник городского архива обнаружил документы, указывающие на присуждение этого статуса Гитлеру и президенту Веймарской республики Паулю фон Гинденбургу, назначившему Гитлера рейхсканцлером в 1933 году.

Сообщения о лишении Гитлера звания почетного гражданина регулярно поступают из различных городов не только в Германии, но и в других странах. Так, в 2012 году этого статуса его лишили в родном для него австрийском городе Браунау.

Гитлер был объявлен почетным членом города Дитрамсцелль в 1933 году. Всего в 1930-40-е годы это звание было присвоено ему более чем в четырех тысячах городов и сел Германии. После Второй мировой войны большинство населенных пунктов лишили Гитлера статуса почетного гражданина, однако в некоторых городах он все еще сохраняет это звание.