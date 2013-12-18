Европарламент определит дату связи со Сноуденом в январе

20:53, 18 декабря 2013
Политика
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Европарламент 9 января определит дату и детали сеанса связи со Сноуденом

Едвард Сноуден / Скріншот інтерв’ю The Guardian

Комитет Европарламента по гражданским свободам 9 января определит дату и детали сеанса связи с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕП.

Ранее сообщалось, что Европарламент планирует провести беседу со Сноуденом в январе, а не в декабре, как предполагалось ранее.

«Координаторы (ведущие евродепутаты от каждой фракции) комитета Европарламента по гражданским свободам встретятся 9 января и обсудят технические организационные вопросы, чтобы попросить Эдварда Сноудена ответить на вопросы депутатов. Каждая фракция имеет право отправить по два вопроса Сноудену», - отметил собеседник агентства.

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По словам представителя ЕП, 9 января также станут известны формат и точная дата беседы.

Сегодня евродепутаты по видеосвязи задали вопросы сотрудничающему со Сноуденом журналисту Гленну Гринвальду.

Ранее сообщалось, что Европарламент собирается задать вопросы Сноудену, но пока не определился ни с датой, ни с формой общения. Депутаты от социалистов и "зеленых" хотят заслушать заранее записанные ответы Сноудена на вопросы ЕП, считая, что прямая видеосвязь может создать угрозу для его безопасности. Депутаты от Европейской народной партии, напротив, выступают за прямое включение.

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