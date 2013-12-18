Бразилия не планирует предоставлять Сноудену убежище – СМИ
07:14, 18 декабря 2013Мир
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Бразилия не планирует предоставлять экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену убежище в стране, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник в МИД Бразилии.
Правительство Бразилии не получало официального запроса от Сноудена
Ранее Сноуден пообещал бразильским властям оказать помощь в расследовании слежки со стороны США в обмен на предоставление политического убежища. Он написал открытое письмо и адресовал его народу и властям Бразилии. В этом письме он отметил, что был впечатлен высказанной бразильским правительством резкой критикой деятельности американских спецслужб и шпионажа со стороны США, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, правительство Бразилии не получало официального запроса от Сноудена с июня, когда экс-сотрудник ЦРУ прибыл в Москву. Как заявил неназванный источник в МИД Бразилии, без официального запроса страна не сможет предоставить ему политическое убежище.
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