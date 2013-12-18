Бразилия не планирует предоставлять Сноудену убежище – СМИ

Ранее Сноуден пообещал бразильским властям оказать помощь в расследовании слежки со стороны США в обмен на предоставление политического убежища. Он написал открытое письмо и адресовал его народу и властям Бразилии. В этом письме он отметил, что был впечатлен высказанной бразильским правительством резкой критикой деятельности американских спецслужб и шпионажа со стороны США, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правительство Бразилии не получало официального запроса от Сноудена с июня, когда экс-сотрудник ЦРУ прибыл в Москву. Как заявил неназванный источник в МИД Бразилии, без официального запроса страна не сможет предоставить ему политическое убежище.