В ЮАР началась церемония погребения Нельсона Манделы

Несколько десятков пушек, установленных рядом с местом погребения Мадибы (так "отца нации"называют южноафриканцы), дают залпы в память о нем, пока гроб с телом Манделы, установленный на лафет пушки, везут к месту предания его земле, сообщает РИА Новости.

По просьбе близких Манделы на фото- и видеосъемку церемонии, которая будет проведена с элементами традиционных племенных обычаев, наложен запрет. Однако местная телекомпания ведет трансляцию.

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Мандела скончался 5 декабря в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Он стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР и руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.