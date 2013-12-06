Евромайдан почтил память Нельсона Манделы

20:56, 06 декабря 2013
Политика
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На Майдане зацитировали слова экс-президента ЮАР.

Нельсон Мандела / Фото gov.za

Евромайдан почтил минутой молчания память Нельсона Манделы.

Выступая на Евромайдане лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк напомнил, что Мандела боролся за права своего народа: «Он является образцом того, как нам надо жить и как нам следует поступить». Яценюк также процитировал Манделу: «Все кажется невозможным до того момента, пока это не происходит».

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