Евромайдан почтил память Нельсона Манделы

Евромайдан почтил минутой молчания память Нельсона Манделы.

Выступая на Евромайдане лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк напомнил, что Мандела боролся за права своего народа: «Он является образцом того, как нам надо жить и как нам следует поступить». Яценюк также процитировал Манделу: «Все кажется невозможным до того момента, пока это не происходит».