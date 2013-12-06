Умер Нельсон Мандела
00:49, 06 декабря 2013Мир
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Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела скончался в возрасте 95 лет
Нельсон Мандела скончался в возрасте 95 лет / Фото gov.za
О его смерти объявил президент ЮАР Джейкоб Зума, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
В начале июня Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции. В ноябре правительство ЮАР подтвердило, что он находится в стабильно критическом состоянии.
Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.
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