Россия оказалась мировым лидером по оттоку грязных денег

Об этом сообщается в исследовании международного института Global Financial Integrity. Самый большой отток зафиксирован в России, из которой незаконно вывели 191 миллиард долларов, пишет Lenta.ru.

Китай покинул 151 миллиард долларов, а Индию около 85 миллиардов. При этом стоит отметить, что если в КНР отток составляет около полутора процентов ВВП, то в России почти 9,5 процента. На третьем месте Мексика — 46,19 миллиарда долларов.

Лидером по оттоку за последние 10 лет стал Китай, откуда в среднем в год уходит 107,5 миллиарда долларов. На втором месте с 2002 по 2011 год Россия (88,1 миллиарда долларов в год).

В десятке также оказались Малайзия, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Индонезия, Ирак и Нигерия. В среднем отток за год во всех развивающихся странах растет на 10 процентов, что существенно превосходит рост ВВП.

Наиболее тяжело отток ощущается в странах Африки южнее Сахары, где он составляет в среднем 5,7 процента ВВП. В целом по миру он достигает около 4 процентов ВВП.