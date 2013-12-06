В России завершили идентификацию останков погибших в результате авиакатастрофы в Казани

Об УНИАН сообщили в управлении МВД по Республики Татарстан.

«Сегодня ночью в генетической лаборатории Экспертно-криминалистического центра МВД Татарстана завершена идентификация останков последнего пассажира потерпевшего крушение «Боинга» – гражданки Великобритании 1960 года рождения. Исследование выполнено в кратчайшие сроки по генетическим образцам ее родственников», - говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время опознаны все 50 человек, находившихся на борту «Боинга», разбившегося в Казанском аэропорту 17 ноября 2013 года.

В тоже время, главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту крушения самолета «Боинг-737» в Казани.

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В рамках уголовного дела следователи продолжают устанавливать обстоятельства обучения и переподготовки членов экипажа разбившегося "Боинга". На сегодняшний день установлено, что командир самолета Рустем Салихов имел специальность штурмана воздушного судна, затем он якобы получил свидетельство пилота коммерческой авиации в одном из авиационных учебных центров, лицензированных Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). У следствия возникли сомнения в законности деятельности указанных авиационных учебных центров, которые в настоящее время ликвидированы. В связи с этим сегодня Главным следственным управлением СК России в ряде департаментов Росавиации проводятся обыски, связанные с изъятием документации, касающейся деятельности данных учебных центров. После завершения обысков следователи допросят руководителей этих департаментов.

По результатам проведенной экспертизы признаков наркотического или алкогольного опьянения в крови пилотов не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября во время захода на посадку в аэропорту Казани разбился самолет «Боинг-737-500» компании «Татарстан». Погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе гражданка Украины 1958 г.р.