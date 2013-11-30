Маргвелашвили: проект "Восточное партнерство" не направлен против РФ

"Соглашение об ассоциации является главным планом действий для трансформации Грузии в истинно современное государство. Политическое ассоциирование и экономическая интеграция Грузии (с ЕС) необратимы. Мы отказались от постсоветской парадигмы и сейчас поэтапно занимаем наше законное место в обществе свободных европейских наций", — заявил Маргвелашвили, передает РИА Новости со ссылкой на "Новости-Грузия".

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По его словам, благодаря проведению свободных и мирных парламентских выборов 1 октября 2012 года и президентских выборов 27 октября 2013 года, "Грузия смогла консолидировать демократические преобразования".

"Ассоциирование — это ключ к мирному примирению с нашими согражданами, которые живут в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе", — сказал Маргвелашвили, пообещав, что "Грузия быстро осуществит процесс реформирования".

При этом он отметил, что приветствует диалог Евросоюза с Россией.

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"Проект "Восточное партнерство" не направлен против России. Он увеличивает наше благополучие, безопасность и стабильность в нашем регионе, что пойдет на пользу и России", — заявил Маргвелашвили.

Глава МИД Грузии Майя Панджикидзе и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в пятницу официально парафировали соглашение об ассоциации Грузии с ЕС в ходе саммита "Восточного партнерства".

Ассоциированное соглашение Грузии с Евросоюзом входит в инициативу "Восточного партнерства". Проект предусматривает политическое ассоциирование и экономическое сближение с Евросоюзом шести государств постсоветского пространства — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии, и поэтапную либерализацию визовой политики.